Wellicht brandstichting in flatgebouw Sint-Stevens-Woluwe

In Sint-Stevens-Woluwe werd gisterenavond een veertigtal bewoners van een appartementsgebouw geëvacueerd. Er was brand ontstaan in een verluchtingskoker, maar de schade bleef beperkt. De branddeskundige sluit kwaad opzet niet uit.

Rond 21u zondagavond kwam de brandweer ter plaatse aan het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe. In een appartementsgebouw was brand ontstaan in de verluchtingskoker. Isolatiemateriaal vatte vuur en dat veroorzaakte rookontwikkeling in verschillende gangen. Even werd overwogen om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig aangezien zo'n veertig bewoners makkelijk opgevangen konden worden in een naburig appartementsgebouw. Iets voor middernacht mochten ze terug naar hun appartementen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Maar de branddeskundige die vandaag ter plaatse kwam vermoedt dat het vuur is aangestoken.