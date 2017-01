Wellicht dit jaar geen uitspraak in de zaak Priscilla Sergeant uit Huizingen

De kans is klein dat er dit jaar nog een proces komt in de zaak van Priscilla Sergeant. Hoewel alle betrokken partijen het dossier zo snel mogelijk voor de correctionele rechtbank willen brengen, dook er vandaag in de raadkamerzitting een onverwacht juridisch probleem op. De zaak werd daarom uitgesteld tot 7 maart. Vermoed wordt dat het hele proces maanden vertraging zal oplopen.

Het 14-jarige meisje Priscilla uit Huizingen werd in 2012 dood teruggevonden in een weide in Dworp. Volgens de wetsgeneesheer kwam Priscilla om het leven door verstikking toen ze was blijven slapen bij haar 46-jarige buurman in Huizingen. Daar zou ze ook urenlang gepest en vernederd zijn geweest. Het parket Halle-Vilvoorde vroeg de buurman door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor onmenselijke behandeling van een minderjarige met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige.

Maar omdat de verdediging van de verdachte niet akkoord gaat met de juridische term 'foltering', wordt de zaak nu uitgesteld naar 7 maart. De buurman ontkent nog steeds verantwoordelijk te zijn voor de dood van Priscilla. De twee minderjarige betrokkenen werden intussen doorverwezen naar de jeugdrechter.