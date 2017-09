Wellicht verwondde paard zichzelf in Malderen

Het paard dat met zware verwondingen werd gevonden in een wei in Malderen (Londerzeel) heeft wellicht zichzelf verwond. Dat zegt de veearts die het dier noodgedwongen heeft laten inslapen. Toch heeft de politie een onderzoek ingesteld want het is niet uitgesloten dat het dier werd opgeschrikt door iemand met slechte bedoelingen.

"Mijn ruin Da Vinci is 14 jaar oud en stond op een weide die veraf gelegen is van de weg. Hij is bij mij geboren en ik heb hem verkocht toen hij 3 jaar was. Maar toen zijn mama 'Namurka' overleed tijdens een zwangerschap, heb ik hem teruggekocht. Ik moest hem hebben. Het is mijn lieveling. Ik heb hem dan samen met vier andere paarden op een weide gezet", vertelt Annick Kerremans (37).

Maandagochtend liep het echter mis. "Ik kwam op mijn weide en ik zag mijn paarden niet onmiddellijk. Ik werd direct ongerust. De omheining met wit lint, was vernield. Ik zag even verderop drie van mijn paarden. Maar mijn lieveling Da Vinci niet. We bleven zoeken en vonden hem uiteindelijk nog een weide verder, zwaar gewond aan de voor- en achterbenen. Ik belde meteen de veearts, die onmiddellijk ter plaatse kwam. We konden hem door de ernst van de verwondingen alleen maar laten inslapen. Het was mijn enige keuze om hem zo snel mogelijk uit zijn lijden te verlossen", aldus Annick. Volgens Annick werd haar paard het slachtoffer van een dierenbeul. Ze stelde ook vast dat de draad rond de weide op verschillende plaatsen was doorgeknipt. "Ze hebben me willen raken. Mijn lievelingspaard. ik ben er kapot van. Een tweetal weken geleden zag ik reeds een verdacht individu op de weide die op de paarden stond te roepen. Heeft het er iets mee te maken? Ik weet het niet. We hebben aangifte gedaan bij de politie", aldus Annick Vercammen.

Toch is de kans zeer groot dat het dier zichzelf heeft verwond. Dat stelt de dierenarts die het dier liet inslapen in Het Nieuwsblad. Volgens haar heeft het paard de gapende wonden opgelopen toen het zich wou losrukken uit de prikkeldraad. Mogelijk is het dier van iets of iemand geschrokken en is het daardoor op hol geslagen. De politie van de zone KLM neemt het zekere voor het onzekere en gaat verscherpt toezicht houden op paardenweides en buurtwegen.