Wellicht zware hinder bij De Lijn vanaf vrijdag

Vakbonden en directie hebben vanmorgen geen akkoord bereikt over de geplande loonsverhoging. En dus roepen de vakbonden hun leden op om tussen vrijdag en maandag minstens één dag het werk neer te leggen.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de stakingsbereidheid en de bijhorende hinder zal zijn. Ook is het niet duidelijk of de bestuurders van de privé-exploitanten zullen uitrijden. De vakbonden hebben hen alvast opgeroepen om dat niet te doen.

Reizigers die dus dit weekend met de bus willen reizen raadplegen best vooraf www.delijn.be. Daar vind je een overzicht van de impact van de staking.