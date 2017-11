Wemmel dient opnieuw bezwaar in tegen Eurostadion

Wemmel diende voor de tweede keer bezwaar in tegen een vergunningsaanvraag voor de realisatie van het Eurostadion en bijhorend complex op Parking C. Het schepencollege besliste ook om sowieso in beroep te gaan als er vergunningen komen.

Het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunningsaanvraag die bouwheer Ghelamco indiende, is inmiddels afgelopen. De gemeente Grimbergen kreeg zo’n 600 bezwaarschriften binnen, waaronder dat van buurgemeente Wemmel.

In het bezwaar herhaalt Wemmel de vrees voor wateroverlast en insijpeling van grondwater naar Wemmel. Ook de grootte van het project is voor de gemeente een struikelblok. Burgemeester Walter Vansteenkiste legt uit: “Het project is zo'n 450.000m2 groot, terwijl het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) maximaal 70.000m2 toelaat. We stellen ons ook ernstige vragen over de (brand)veiligheid, mobiliteit en het verloop van de procedure. Wij hadden het als gemeente al bijzonder moeilijk om de dossiers te kunnen inkijken. Er werd veel afgeschermd en er is er veel onduidelijkheid."

Het schepencollege van Grimbergen neemt op 20 november een beslissing over het advies dat de gemeente moet geven aan de Vlaamse regering die daarna al dan niet zal vergunnen.