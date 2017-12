Wemmel lanceert W-pas

In deze eindejaarsperiode komt de gemeente Wemmel met een opvallend initiatief. Ze heeft de W-pas in het leven geroepen, dat is een cadeaucheque waarmee je in Wemmelse handelszaken kan betalen.

De gemeente wil op die manier de lokale economie een steuntje in de rug geven. Afgelopen zondag werd tijdens de zondagsmarkt in Wemmel de nieuwe W-pas officieel gelanceerd. De W-pas is de nieuwe cadeaucheque om te geven en te ontvangen voor een verjaardag, feestje, jubileum of gewoon zomaar. De gelukkige ontvanger kan hiermee terecht bij alle kleinhandels- en horecazaken in Wemmel die aangesloten zijn. Het is een eerste actie van de gemeente die kadert in het vernieuwd handelsbeleid”, legt schepen van Lokale Economie Monique Van der Straeten uit. “Mensen kunnen een W-pas schenken aan iemand die hen dierbaar is en die kan hem dan besteden in de handelszaken die meedoen. In de toekomst willen we het initiatief graag uitbreiden naar het culturele en sportieve aanbod van de gemeente.