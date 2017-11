Wemmel neemt actie tegen overlast op Luitenant Graffplein

De feiten doen zich vooral voor rond het gokkantoor aan het Luitennat Graffplein. De jongeren die zich daar ophouden roken cannabis, ze gebruiken alcohol en ze laten afval achter. Dat heeft uiteraard een negatieve invloed op het veiligiheidsgevoel van de inwoners. Burgemeester Walter Vansteenkiste is op de hoogte van het probleem. "We hebben zelfs al ingegrepen", aldus Vansteenkiste. "Zo is er verhoogd politietoezicht en voert de lokale recherche onderzoek naar het gebruik van drugs. 1 Jongeman die meer dan 3 gram cannabis op zak had, is alvast opgepakt. De politie van de zone AMOW stelde hiervoor ook een proces-verbaal op."

Wemmel wil de verloedering van de buurt in het algemeen tegengaan. Zo controleerde het Federaal Voedselagentschap al verschillende handelszaken en snackbars en dat resulteerde in de inbeslagname van voedsel dat niet voldeed. Verder zijn er ook controles op veiligheid, milieu en verzekeringen van handelszaken en er zijn controles op zwartwerk.

In mei jongstleden gaf Wemmel al een negatief advies voor de verlenging van de vergunning van het gokkantoor aan het Luitenant Graffplein.