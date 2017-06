Wemmel opgeschrikt door schietpartij

In de Van Elewijckstraat in Wemmel heeft er woendagnacht een schietpartij plaatsgevonden. Het parket van Halle-Vilvoorde is karig met commentaar omdat de omstandigheden nog altijd bijzonder onduidelijk zijn. Het staat wel vast dat er geen gewonden vielen.

Tussen 2u30 en 3u kreeg de politie verschillende oproepen over schoten in de Van Elewijckstraat in Wemmel. Een man die door de straat liep, omdat hij daar moest zijn, werd onder vuur genomen door twee andere mannen. Hij werd uiteindelijk niet geraakt en er was ook geen andere schade. Het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak al de hele dag, maar er blijven voorlopig nog veel open vragen. Het is niet duidelijk waarom er geschoten werd en of het om echte kogels dan wel losse flodders ging.