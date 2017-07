Wemmel start met aparte inzameling plastiek op recyclagepark

“Die is overigens drie maanden eerder in dienst dan voorzien, want normaal zou de perscontainer pas in september operationeel zijn. Maar nu kunnen Wemmelaars al in het recyclagepark met hun plastiek gratis terecht”, zegt schepen van Milieu Vincent Jonckheere. "De helft van de verwerkingskosten voor die afvalfractie wordt terugbetaald door de hogere overheid. Plastiek weegt ook niet zoveel, dus ik denk niet dat dit een grote invloed zal hebben op de kostprijs voor de gemeente. Mensen die het plastiek gratis wegbrengen doen een groot voordeel want ze sparen heel veel ruimte in de restafvalzakken uit. En dat spaart ook heel wat kosten uit voor de gemeente want ondanks de verkoop van restafvalzakken, kost het ophalen en de verwerking van restafvalzakken ons nog altijd ruim 60.000 euro per jaar", vertelt de onafhankelijke schepen Jonckheere. "Haviland onderzocht recent 100 afvalzakken van 100 inwoners uit het gebied waar de intercommunale (inmiddels omgedoopt tot 'Intradura) actief is. Daaruit bleek dat drie vierde van het afval in die zakken perfect gesorteerd kan worden en er dus niet in thuishoort. Dat is een hele dure kost voor de gemeente en dus ook voor de belastingbetaler", besluit Jonckheere.