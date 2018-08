Wemmelaars kunnen al op 20 augustus stemmen

Wemmelaars kunnen al op 20 augustus hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Uiteraard als oefening. Het is de eerste keer dat we in de gemeente elektronisch gaan stemmen. Daarom lassen we tal van oefenmomenten in,” zegt burgemeester Walter Vansteenkiste.