Wemmels-Iraanse Activiste Darya Safai brutaal uit Italiaans stadion geweerd

De Iraans-Wemmelse tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai is afgelopen weekend brutaal uit een Italiaans stadion geweerd tijdens een volleybalwedstrijd tussen Italië en Iran. Safai ijvert er al jaren voor dat vrouwen in Iran sportstadia mogen betreden, wat nu niet het geval is. Maar de Italiaanse politie gaf haar zaterdag amper de kans om haar spandoek te tonen.