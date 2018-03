Wemmelse Darya Safai: “Onaanvaardbaar dat rapper Damso WK-lied maakt”

Voor de internationale vrouwendag vandaag sprak RINGtv met Darya Safai. Volgens de Wemmelse vrouwenrechtenactiviste, die onlangs in de politiek stapte voor N-VA, is er ook in België nog werk aan de winkel. Safai is met name erg verontwaardigd dat de Brusselse rapper Damso van de voetbalbond KBVB het WK-lied mag maken, ondanks zijn uiterst vrouwonvriendelijke teksten.

Darya Safai is tandarts en woont al jaren in Wemmel. In 1999 ontvluchtte ze de islamitische dictatuur in Iran. Sindsdien strijdt ze voor vrouwenrechten en vrede in het Midden-Oosten. Toch is aandacht voor de internationale vrouwendag ook in ons land nog lang niet overbodig. Ze denkt daarbij aan de loonkloof of de polemieken rond seksuele intimidaties.

Safai wijst met name naar een zeer recent voorbeeld. Ondanks de vele tegenkanting, bevestigde de Belgische voetbalbond gisteren zijn beslissing om de omstreden Brussels-Congolese rapper Damso het WK-lied te laten maken. Diverse songteksten van Damso staan bol van de vrouwonvriendelijke uitspraken. “Dat vind ik echt onaanvaardbaar. Na al die commotie errond… Op die manier gaan we vrouwenhaat zelfs nog helpen promoten. Ik ben daar zeer boos over. Dat verdient een rode kaart voor de voetbalbond.”

U kan het volledige interview vanavond bekijken in ons nieuws.