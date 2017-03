120 leerlingen van de middenschool van Campus Wemmel trokken vanmiddag naar de Koninginnegalerij in Brussel voor een flashmob. Ze zongen in de galerij het Vredeslied in drie talen. Ze deden dat om de voorbijgangers duidelijk te maken dat samenhorigheid tussen verschillende culturen het mooiste is wat er bestaat. En de leerlingen van Campus Wemmel kunnen het weten, want hun school is een multiculturele school.