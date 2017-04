Weredi organiseert van theater- en festivalkamp in Halle

"In plaats van van activiteiten te doen waar wij vuil van worden, spelen wij vooral toneel. Zaterdag gaan wij dan een voorstelling doen. We zijn in 4 groepen verdeeld, elke groep speelt 3 keer in Lot en dat is extra leuk voor diegenen die graag toneel spelen”, verklapt ons Febe Lesschaeve. “Ons toneelstuk gaat over de zwarte tocht. Er is iemand verdwenen en wij moeten hem zien terug te vinden”, voegt Louis Bohez er nog aan toe. Het theaterfestival vindt morgen vanaf 14u plaats op de Sashoek in Lot maar in het nieuws op RINGtv krijg je vrijdag al een voorsmaakje.