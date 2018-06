Wereldbekerstraat in Vilvoorde is klaar voor het voetbalfeest

De Guldensschaapstraat in Vilvoorde werd in 2014 en 2016 al eens omgetoverd in een Rode Duivel-straat. Ter gelegenheid van het WK is het dit jaar de Wereldbekerstraat geworden. Alle vlaggen van de 32 deelnemende landen hangen aan de huizen. En vandaag was het er een drukte van jewelste. “32 klassen uit het Vilvoords basisonderwijs kregen op 7 mei op een heuse wereldbekertrekking een land toegewezen dat ze op een zo kleurrijke en opvallende manier in beeld moeten brengen”, vertellen de organisatoren van de Wereldbekerstraat. “Vandaag wordt de straat officieel ingewijd door 800 leerlingen.”

Een sfeerverslag zie je vanavond in ons nieuws op RINGtv.