Werken aan Drie Fonteinenbrug starten nog dit jaar

Sint-Pieters-Leeuw heeft gisteren het licht op groen gezet voor de voorbereidende werken van de Drie Fonteinenbrug. Nog dit jaar start de aanleg van fietspaden van aan de Eugène Ghijsstraat over het kanaal naar de Drie Fonteinenstraat. De brug zelf is voor later.