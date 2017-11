Wordt het vandaag een rustiger dag op de buitenring in Zellik? De werken aan de wegmarkeringen, die ook vandaag nog op de planner stonden, zijn alleszins reeds sinds gisteren afgerond. De klus zorgde voor ellenlange files

Werken aan wegmarkeringen ring in Zellik vroeger klaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer had ook vandaag nog voorzien voor de werken, maar de klus kon gisteren reeds worden geklaard. Tot diep in de namiddag veroorzaakten de werken flinke verkeershinder op de buitenring met files van meer dan een uur vanaf Sint-Stevens-Woluwe.

Het aanbrengen van de nieuwe wegmarkeringen in de overgangszone van de buitenring naar de E40 in Zellik was de zevende van de negen zogeheten 'Quick Wins', ingrepen van het AWV om de verkeersafwikkeling op de Brusselse ring vlotter te laten verlopen.

De twee overblijvende ingrepen worden pas in 2018 uitgevoerd. Het betreft dan de verbinding van de A12 (vanuit Willebroek) met de R0 in Strombeek-Bever. Aan het Leonardkruispunt in Tervuren wordt daarnaast ook de verbinding van de E411 (vanuit Namen) met de Brusselse buitenring aangepakt. Het gaat telkens om wijzigingen aan de wegmarkeringen.