Werken E40 Leuven-Brussel: vanaf 1 augustus extra rijstrook tijdens spits

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al sinds 7 juli aan een grondig onderhoud van de E40 tussen Leuven en Brussel, in de rijrichting Brussel. De eerste fase van die werken is ondertussen afgerond en dit weekend vindt er een fasewissel plaats. Vanaf dinsdag 1 augustus zal het verkeer richting Brussel kunnen beschikken over een extra rijstrook tijdens de spits. De werken verlopen vlot en duren nog tot midden augustus.

Vanaf dinsdagochtend 1 augustus geldt onderstaande situatie:

• op weekdagen tussen 5u ‘s ochtends en 12u ‘s middags zullen er in de rijrichting van Brussel vier rijstroken beschikbaar zijn voor gebruik (twee vernieuwde rijstroken en twee versmalde rijstroken op de weghelft waar in de toestand zonder werken het verkeer richting Luik rijdt). Het verkeer richting Luik zal nog altijd drie rijstroken kunnen gebruiken, net zoals in de vorige fase.

• op weekdagen tussen 12u ‘s middags en 5u ‘s ochtends én tijdens het weekend zullen er in de rijrichting van Brussel drie rijstroken beschikbaar zijn voor gebruik (een vernieuwde rijstrook en twee versmalde rijstroken op de weghelft waar in de toestand zonder werken het verkeer richting Luik rijdt). Het verkeer richting Luik zal nog altijd drie rijstroken kunnen gebruiken, net zoals in de vorige fase.