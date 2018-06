Werken E40 Ternat begin juli klaar

De werken op de E40 in Ternat zitten in een afwerkingsfase en ze zullen begin juli klaar zijn. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

Op maandag 28 mei startte het Agentschap Wegen en Verkeer met voorbereidende werken voor de heraanleg van de rechterrijstrook en de pechstrook van de E40 in de rijrichting van Oostende. Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om ook nieuwe betonnen veiligheidsstootbanden te plaatsen over een afstand van in totaal 16 kilometer in beide rijrichtingen.

Het verkeer op de E40 kan sinds een week vlotter doorrijden, omat de ingenomen afslagstrook richting Brussel voor de Ring ter hoogte van Groot-Bijgaarden opnieuw werd opengesteld en het grootste deel van de werfinrichting reeds weggenomen werd. Tussen kilometerpaal 5,8 en de afrit Ternat is er wel nog signalisatie omwille van de werfinrichting (versmalde rijstroken voor de doorsteek) en het verkeer dat via de pechstrook moet rijden.

Begin juli zal normaal alles afgerond worden.