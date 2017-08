Werken eindelijk gestart voor renovatie en nieuwbouw sportcomplex Londerzeel

Vandaag is NV Sportoase gestart met de renovatie- en nieuwbouwwerken aan het sportcomplex in Londerzeel. In een eerste fase zullen vooral voorbereidende werken plaatsvinden. Eind augustus vangen de grote afbraakwerken aan.

De NV Sportoase zal het zwembad en de sporthal in de Lijsterstraat renoveren en er ook een nieuwe bijkomende sporthal bouwen. Het actiecomité ‘Zwembad’ voerde tevergeefs een juridische strijd maar de planning liep daardoor wel vertraging op. “Aanvankelijk wilden we in mei 2017 beginnen met de vernieuwing en de renovatie van het sportcomplex. De administratieve procedure met milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, recht van opstal heeft langer geduurd dan voorzien. Maar nu kunnen we dus effectief van start gaan”, reageert een tevreden schepen van Sport Gerda Verhulst (N-VA).

De werken aan het sportcomplex zullen ongeveer anderhalf jaar duren. Vanaf 7 augustus staan de eerste voorbereidende werken gepland. In deze fase blijft de lawaai- en verkeershinder in de omgeving beperkt. Op 21 augustus starten dan de grote afbraakwerken. Tot begin oktober brengt aannemer MAES containers van en naar de site van het sportcomplex. Daarna starten de ruwbouwwerken. Wie de werken wil volgen, kan zich inschrijven op een nieuwsbrief.