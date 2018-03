Werken GEN opnieuw van start in Hoeilaart

Het GEN moet het openbaar vervoer in een brede straal van 30 kilometer rond Brussel verbeteren. De werken waren al begonnen, maar werden dan stilgelegd omdat het geld op was. Maar onlangs maakte de federale overheid een bedrag van 12 miljard euro vrij en konden de werken door Infrabel dus weer worden opgestart.

De heropstart gebeurde vandaag niet toevallig in Hoeilaart. Daar wordt de capaciteit op de lijn Brussel-Ottignies verdubbeld en dat zal later ook het geval zijn op de lijn Brussel-Nijvel. In totaal zullen 5 treinlijnen verbreed worden van 2 naar 4 sporen, een verdubbeling van de capaciteit dus. In 2031 moeten al die lijnen dan in gebruik zijn.

De hervatting van de werken werd vandaag in Hoeilaart onder andere bijgewoond door premier Michel en minister van Mobiliteit Bellot. Ook burgemeester Tim Vandenput van Hoeilaart was een blij man, want zijn gemeente is al langer vragende partij voor een uitbreiding van de capaciteit.

Minder blije gezichten bij een aantal omwonenden die zeggen dat ze schade ondervinden van de werken. Volgens burgemeester Vandenput is dat een zaak voor de verzekeraars van de aannemer en de omwonenden.