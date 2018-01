Werken ondergrondse parking Vilvoorde worden hervat

Vanaf vandaag gaan de arbeiders verder met het opvullen van de dakplaat van de ondergrondse parking. In totaal zal de komende weken ongeveer 1.000 kubieke meter zand worden aangevoerd. Daarom zal een 50-tal vrachtwagens door het centrum van de stad rijden en dat zal de nodige verkeershinder veroorzaken.

De vrachtwagens rijden via de Schaarbeeklei het stadscentrum binnen en ze rijden naar de Grote Markt via de Lange Molensstraat en via de Bergstraat. Aan de werfzone maken de vrachtwagens ommekeer en verlaten ze opnieuw via de Bergstraat de Grote Markt. Tijdens de werken zal de Bergstraat volledig worden afgelsoten voor het verkeer, ook in de Lange Molensstraat zal heel wat vrachhtvervoer aan- en afrijden.

Eind januari start de aannemer dan met de aanleg van de in- en uitrit van de ondergrondse parking. Dat gebeurt in de Marktstraat en in de Bergstraat, die dan voor een periode van ongeveer 3 maanden zullen worden afgesloten voor alle verkeer.

Op 18 janauri plant het stadsbestuur nog een infomoment voor alle omwonenden.