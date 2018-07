Werken Ringtrambus starten nog deze zomer

Er komt schot in de Ringtrambus. De werken voor deze nieuwe lijn van het Brabantnet starten nog deze zomer. Bedoeling is de trambussen in het voorjaar van 2019 in te zetten.

De Ringtrambus is een van de initiatieven die vervoersmaatschappij De Lijn neemt om de verwachte groei van het autoverkeer in de Noordrand op te vangen en de files in te dijken. De Ringtrambus zal een traject volgen van aan het UZ in Jette over Vilvoorde tot aan de luchthaven van Zaventem. Het is de bedoeling dat er op termijn een tram rijdt maar dat is een werk van lange adem en dus worden er voorlopig 14 trambussen ingezet die in het voorjaar 2019 operationeel zullen zijn. In een eerste fase zullen de trambussen ingezet worden op het traject van buslijn 820. Ondertussen worden voor die vrije busbanen al kleine aanpassingswerken gedaan waarvoor geen omgevingsvergunningen nodig zijn.