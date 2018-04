Werken Sint-Cajetanusschool Perk eindelijk van start

Volgende week is het eindelijk zover. De renovatie van de schoolsite van de basisschool Sint-Cajetanus in de Steenokkerzeelse deelgemeente Perk start. Het wordt een race tegen de klok.

Het dossier rond de renovatie van het oude kloostergebouw waarin de Sint-Cajetanusschool huist, zat jarenlang in het slop. Het gebouw is erg verouderd. De inspectie dreigde er al mee om het gebouw te sluiten. Het Laatste Nieuws meldt nu dat de broodnodige vernieuwingswerken volgende week starten. Maar de druk blijft wel op de ketel. In principe moeten de vernieuwingen tegen 31 oktober een feit zijn. Maar het departement Onderwijs heeft volgens Het Laatste Nieuws laten verstaan dat enig uitstel mogelijk is. Voorwaarde is wel dat de werken goed vooruitgaan. In november volgt een nieuw inspectieverslag.