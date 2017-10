Werken spitsstrook tussen Groot-Bijgaarden en Affligem starten volgend jaar

De aangekondigde aanleg van een spitsstrook op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Affligem komt er in de zomer van 2018. Dat laat Wegen en Verkeer weten. De spitsstrook wordt enkel aangelegd in de richting van Oostende en zal lopen van aan het tankstation in Groot-Bijgaarden tot aan het op- en afrittencomplex in Affligem.

Uiteraard is voor de aanleg van de spitsstrook een aantal voorbereidende werken nodig. Zo is een 2-tal kilomter voor het op- en afrittencomplex in Ternat een structureel onderhoud van het wegdek van de pechstrook en van de rechterrijstrook nodig, evenals de aanleg van de aanlsuiting van de op- en afritten van het tankstation op de spitsstrook.

Verder zijn er ook aanpassingen nodig aan de aansluiting van het op- en afrittencomplex van Ternat op de E40. In de Jan Mertensstraat in Groot-Bijgaarden (net voorbij het tankstation) moet de bovenbrug worden vervangen en er is een aanpassing nodig van de 'onderbrug', dat is de plaats waar de snelweg over een lokale weg gaat, aan de gewestweg (N285) Asse-Ternat.

Volgens de huidige planning zal het eerste stuk van de spitsstrook, dat loopt van Groot-Bijgaarden tot het op- en afrittencomplex van Ternat opengesteld worden in 2020. Het tweede stuk, van Ternat tot Affligem, is voorzien voor 2021.