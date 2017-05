Werken station Vilvoorde lopen vertraging op, zegt stadsbestuur. NMBS ontkent.

Anderhalf jaar geleden begon de hoognodige opknapbeurt aan het verouderde station van Vilvoorde. Onder meer de perrons krijgen een facelift en er komt een onderdoorgang met vaste trappen, roltrappen en liften. Een grootschalige operatie die zo'n 7 jaar in beslag zal nemen. Maar die werken hebben al aardig wat vertraging opgelopen, meent het stadsbestuur van Vilvoorde. Burgemeester Bonte wil daarom zo snel mogelijk rond de tafel met de NMBS en Infrabel om een oplossing te vinden. Vaker 's nachts, in het weekend of tijdens de vakantieperiodes doorwerken zou een oplossing kunnen zijn. Bij de NMBS luidt het dat de streefdatum gehaald zal worden. De huidige werken aan perron 5 en 6 aan de achterkant van het station zullen volgens de NMBS zoals voorzien eind 2017 afgerond zijn. Daarna wordt er gestart aan de voorkant. (foto simulatie Infrabel)