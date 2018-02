Sinds vanmorgen voert netbeheerder voor elektriciteit en aardgas Eandis werken uit in de Halse deelgemeente Buizingen ter hoogte van de stationsparking. Er zal gedurende twee weken hinder zijn in de buurt maar het treinstation blijft bereikbaar.

Vanaf vandaag tot vrijdag 23 februari voert Eandis werken uit in de Pallieterweidestraat in Buizingen. Deze vinden plaats ter hoogte van de stationsparking. Er zal wel hinder in de stationsbuurt zijn maar pendelaars kunnen het station wel bereiken via Pallieterweidestraat en Vaucampslaan. Doorgaand verkeer is gedurende twee weken niet mogelijk, maar de bewoners kunnen uiteraard wel hun woningen bereiken Eandis hoopt de werken binnen de voorziene twee weken te voltooien.