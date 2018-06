Werken Veldkantstraat Grimbergen volgende week achter de rug

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken in de Veldkantstraat in Grimbergen in de loop van volgende week afgerond. Dan kan de straat weer worden opengesteld voor het verkeer.

Sinds 15 mei zijn er in de Veldkantstraat wegenwerken aan de gang. In het gedeelte tussen de Rijkenhoekstraat en de Poddegemstraat wordt het wegdek volledig vernieuwd. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.

Maandag start de aannemer met de eigenlijke asfalteringswerken. Tijdens deze laatste fase wordt geen enkel voertuig meer toegelaten in de werfzone, zodat het asfalt kan uitharden. 's Avonds zal er wel beperkte circulatie op één vak mogelijk zijn tot aan de woningen.

Bij goede weersomstandigheden en als alles volgens plan verloopt, kan de straat in de loop van volgende week woensdag weer worden opengesteld voor het verkeer. De belijning volgt later. Zodra de straat weer open is, kunnen ook de bussen van De Lijn hun normale traject tot aan de Verbrande Brug hervatten.