Werken Verbrande Brugsesteenweg en Heienbeekstraat bijna van start

Binnenkort starten er wegenwerken in de Verbrande Brugsesteenweg en de Heienbeekstraat aan de Verbrande Burg in Grimbergen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de straten worden vernieuwd. De werken starten dit voorjaar nog en zullen tot in het najaar duren. In die periode zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.