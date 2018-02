Werken Waversesteenweg Hoeilaart: einde komt in zicht

In Hoeilaart komt de laatste fase eraan van de werken in de Waversesteenweg, tussen de Nilleveldstraat en de Schimpstraat. Meteen na de Krokusvakantie gaat de aannemer aan de slag in en voor de bocht ter hoogte van de Hoeilaartseweg. De steenweg zal dan weer onderbroken zijn voor het verkeer tot vermoedelijk 30 maart.

De laatste fase van de werken in Hoeilaart omvatten het plaatsen van nieuwe riolering voor de betrokken woningen, het herinrichten van de bocht en de aansluiting van de Hoeilaartseweg en het aanleggen van nieuwe voetpaden. Door deze werken zal de Waversesteenweg ter hoogte van de werfzone onderbroken zijn.

Bewoners aan de kant van het dorpscentrum, dienen via het centrum en de Joseph Kumpsstraat of Tenboslaan richting Maleizen te rijden. Bewoners langs de kant van Maleizen kunnen naar het centrum via de Joseph Kumpsstraat of de Tenboslaan. Vanuit het dorpscentrum en Maleizen wordt het doorgaand verkeer eveneens via laatstgenoemde straten omgeleid.

Aansluitend wordt over de hele werfzone, van aan de Nilleveldstraat tot voorbij de Hoeilaartseweg, een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De omwonenden ontvangen hierover nog een brief met de details.