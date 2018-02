Werken Waversesteenweg Hoeilaart gaan nieuwe fase in

In Hoeilaart gaan de werken aan de Waversesteenweg een nieuwe fase in. Het gaat om het stuk tussen de Nilleveldstraat en de Schimpstraat. De steenweg zal tot eind maart onderbroken zijn.

De werken aan de Waversesteenweg startten ruim 4 maanden geleden. Vanaf volgende week maandag wordt tussen de huisnummers 108 en 143 een nieuwe riolring aangelegd. Als gevolg daarvan gaat de steenweg dicht tot einde maart. De bocht en de aanlsuiting naar de Hoeilaartseweg worden heringericht en er komen nieuwe voetpaden.

Wie aan de kant van het dorpscentrum woont, moet via het centrum en de Joseph Kumpsstraat of de Tenboslaan naar Maleizen rijden. Wie aan de kant van Maleizen woont en vandaar naar het centrum wil, moet omrijden via de Joseph Kumpsstraat of de Tenboslaan. Vanuit het dorpscentrum en vanuit Maleizen zal het doorgaand verkeer eveneens worden omgeleid via de Joseph Kumpsstraat en de Tenboslaan.

Na fase 3 volgt fase 4, waarbij van aan de Nilleveldstraat tot voorbij de Hoeilaartseweg een nieuwe asfaltlaag zal worden aangebracht.