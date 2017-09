Werken Woluwedal in Zaventem en Kraainem pas tegen juli 2018 klaar

De werken in het Woluwedal in Zaventem en Kraainem hebben opnieuw af te rekenen met vertragingen. In principe hadden de werken in april dit jaar al klaar moeten zijn maar de einddatum werd intussen uitgesteld tot juli 2018.

“Het klopt dat de werken opnieuw vertraging hebben opgelopen. De aannemer heeft tot aan het bouwverlof goed doorgewerkt, maar we stellen vast dat de activiteit sindsdien op een te laag pitje staat”, reageert Anton De Coster van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. En dat is een domper voor de handelaars in Sint-Stevens-Woluwe en Kraainem. “De klanten gaan nu regelmatig naar het centrum van Zaventem. Wie naar hier wil komen moeten een uur in de file staan en dat hebben veel klanten er niet voor over. Wij hebben ook ons personeel al moeten verminderen”, zegt Sonja Van Droogenbroeck van het Pirate Café.

Ook de bestuurders zullen nog flink wat geduld moeten hebben, de omleidingslussen blijven in voege. Intussen heeft de aannemer zich geëngageerd om de nieuwe einddatum te halen. “We gaan erop toezien dat de aannemer de werken beëindigt voor het bouwverlof van 2018. Dat betekent dat de werken nog een klein jaar zullen duren”, aldus De Coster van Wegen en Verkeer.