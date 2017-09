Werken Zeenpark Zaventem eind dit jaar afgerond

In Zaventem zitten de werken voor de herinrichting van het Zeenpark helemaal op schema. Verwacht wordt dat de werken tegen het eind van het jaar klaar zullen zijn. Het gemeentelijk park zal dan 14 hectare groot zijn.

De vernieuwing van het Zeenpark aan de Zeenstraat in Zaventem ging in november vorig jaar van start. Dit jaar kwamen de werken op kruissnelheid en keeg het 5 hectare grote park al een grondige make-over. Zo stroomt het beekje de Sterre weer door het park. En dat is nog niet het einde van de herinrichting.

"Tegen het einde van het jaar zullen de werken grotendeels afgerond zijn", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Jeugd, Bart Dewandeleer (CD&V). "In het najaar zal de gemeente het grootste stuk van 8,5 hectare van het Zeen aangekocht hebben. Het gemeentelijk park wordt dan 14 hectare groot. De tweede fase gaat in de richting van een belevingsbos. Samen met het Regionaal Landschap de Groene Corridor heeft Zaventem al een ontwerpplan uitgetekend van hoe dat bos er kan uitzien."

In totaal voorziet de gemeente een bedrag van 600.000 euro. Zaventem hoopt op een Vlaamse subsidie van 380.000 euro. "In de toekomst komen er nog nieuwe wandelwegen, natuurlijk speelgroen, een nieuwe poel en een grote boomgaard met streekeigen fruit", aldus nog schepen Dewandeleer.