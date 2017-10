Werkkamer van Marc Sleen voortaan te bezichtigen in Brussel

In het museum van Marc Sleen in Brussel is gisteren de gereconstrueerde werkkamer van de legendarische striptekenaar uit Hoeilaart ingewijd. Marc Sleen overleed bijna een jaar geleden. Zijn beroemde stripheld Nero is intussen precies 70 jaar oud...

Marc Sleen bedacht en tekende zijn Neroverhalen in zijn huis in de wijk Groenendaal aan de rand van het Zoniënwoud in Hoeilaart. Hij werkte daar 12 uur per dag in een atelier en het is dat atelier dat minitieus werd gedemonteerd en heropgebouwd in de kelder het Marc Sleenmuseum in Brussel.

In zijn werkkamer liet Marc Sleen zich omringen met de vele dingen die hem lief waren en waar hij door geboeid was: zijn safari's naar Afrika, vogels, kunst... Al die dingen zijn met zorg ondergebracht in het Brussels museum. Daar vallen zelfs schilderijen en foto's te bewonderen, want Marc Sleen schilderde en fotografeerde ook bijzonder graag.

Met de reconstructie van het Atelier in Brussel is de levenscirkel van Marc Sleen rond. In 1947 zag het dagbladverschijnsel Nero het levenslicht in de krant 'De Nieuwe Gids', waarvan de redactielokalen zich vlakbij het huidige Marc Sleenmuseum in de Zandstraat bevonden.

Het atelier van Sleen is vanaf vandaag te bewonderen in aan de tekenaar gewijde museum in Brussel.