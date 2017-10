Werkloosheid Grimbergen, Machelen en Vilvoorde sterk gedaald

Het aantal werkzoekenden in Grimbergen, Machelen en Vilvoorde is sterker gedaald dan in de provincie Vlaams-Brabant. Met een daling van 6,1% en 7,4% doen Grimbergen en Machelen zelfs beter dan het Vlaams gemiddelde. VDAB maakt de cijfers bekend naar aanleiding van de jobbeurs vandaag in Vilvoorde.

In Grimbergen-Machelen-Vilvoorde zijn er in verhouding minder werkzoekende jongeren (<25 jaar), zeker in vergelijking met Vlaanderen. De procentuele daling van het aantal werkzoekenden in deze leeftijdscategorie ligt ook bijna dubbel zo hoog als in de provincie en Vlaanderen (-14,5%). Opvallend is wel dat het aantal oudere werkzoekenden in de drie gemeentes steeg, terwijl deze doelgroep in Vlaanderen een lichte daling kent.

Positief is nog de daling in het aantal langdurige werkzoekenden in zowel Grimbergen-Machelen-Vilvoorde, Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Het aandeel van de langdurige werkzoekenden ligt in de drie gemeenten hoger dan in de provincie.

Nog opvallend: het aandeel werkzoekenden van allochtone afkomst in het zorggebied ligt zeer hoog ten aanzien van het provinciaal en Vlaams aandeel. Er zijn de drie gemeenten bovengemiddeld veel werkzoekenden met een migratieachtergrond. Het aantal kent wel een sterke daling ten opzichte van het aantal een jaar eerder.

Het aandeel werkzoekenden met een arbeidsbeperking ligt in de drie gemeenten een stuk onder het provinciaal en Vlaams gemiddelde. Deze doelgroep kent wel een lichte daling in Grimbergen-Machelen-Vilvoorde. Zowel in Vlaams-Brabant als Vlaanderen stijgt deze doelgroep met 2,0%