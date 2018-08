Werkloosheid in Halle-Vilvoorde blijft dalen

Halle-Vilvoorde telde vorige maand 16.520 niet-werkende werkzoekenden. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. Dat is 9,2% minder dan dezelfde periode vorig jaar. De werkloosheid in onze regio zit al sinds 2014 in een dalende lijn en die blijft zich doorzetten. De werkzoekenden met een migratieachtergrond blijven daarentegen een zorg.

Tussen juli 2017 en juli 2018 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden met exact 1676 tot 16.520. De voorbije maanden lag dat aantal zelfs onder de 15.000, maar tijdens de zomervakantie stijgt het cijfer omdat heel wat schoolverlaters zich inschrijven bij de VDAB. Toch is de daling opmerkelijk, want vier jaar geleden telde Halle-Vilvoorde nog bijna 19.500 werkzoekenden.

De daling is vooral groot bij werkzoekenden onder de 25 jaar: -13,7% het voorbije jaar. Het aantal arbeidsgehandicapten is sinds juli vorig jaar dan weer met bijna 6% gedaald. De werkzoekenden met een migratieachtergrond blijven daarentegen een aandachtspunt, vooral in de Vlaamse Rand. Het aantal allochtone werkzoekenden mag het voorbije jaar dan wel gedaald zijn, Halle-Vilvoorde telt er vandaag wel bijna dubbel zo veel als tien jaar geleden. 4 op de 10 werkzoekenden vandaag in Halle-Vilvoorde heeft bovendien een taalachterstand op het vlak van Nederlands.

De werkloosheidsgraad bedraagt momenteel 5,8% in Halle-Vilvoorde, dat is bijna 1% onder het Vlaamse gemiddelde. Als we tot slot naar de gemeenten kijken, zien we de vertrouwde namen. De meeste niet-werkende werkzoekenden vind je in Vilvoorde (1.783), gevolgd door Dilbeek (1.129), Grimbergen (1.097), Zaventem (1.047) en Halle (1.040). Die vijf gemeenten zijn goed voor ongeveer 40% van alle niet-werkende werkzoekenden in onze regio.