Werknemers LM Asse blijven tijdens kantooruren in beweging met pedalo

Wie voor z'n job een hele dag aan zijn bureau gekluisterd zit, moet vaak 's avonds nog gaan wandelen of naar de fitness om voldoende beweging te hebben. Maar op het kantoor van de Liberale Mutualiteit in Asse hebben ze daar iets op gevonden. Terwijl de bedienden werken, trappen ze intussen op een pedalo. Zo blijven ze ook achter hun computer in beweging.

“Ik vind sporten heel belangrijk. We hebben een zittend beroep. En ik wou toch iets doen buiten de fitness die ik nu al doe. En toen vond ik onze zorgboetiek de pedalo’s die we nu gebruiken”, vertelt initiatiefneemster Vanessa Mareels. En de pedalo's vallen erg in de smaak. Deze week worden nog eens 24 stuks geleverd. Ruim 40 collega's hebben zich alvast geëngageerd om een kwartier per dag te trappen.

Of het personeel nu ook volledig buiten adem de telefoon beantwoordt, zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.