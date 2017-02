Werkstraf van 200u en 5 jaar rijverbod voor man die bromfietser doodreed in Halle

Het dramatische ongeval gebeurde op 7 maart 2012. De veroordeelde bestuurder probeerde er een bus in te halen en botste daarbij frontaal op een bromfietser. Uit een ademtest bleek achteraf dat de bestuurder meer dan 2 promille alcohol in zijn bloed had. Hij kreeg nu een werkstraf van 200 uur en een rijverbod van vijf jaar. “Dit was perfect vermijdbaar roekeloos rijgedrag. Alle gevoerde campagnes ten spijt”, aldus de rechter vanmorgen.

Anderzijds hield de rechter wel rekening met het feit dat de zaak pas na vijf jaar behandeld werd. Dat was onder meer het gevolg van een bijkomend onderzoek. "Het gaat hier om een algemeen falen van justitie. De menselijke aanvaardbare termijn om tot dit vonnis te komen is ver overschreden", klonk het.

De weduwe van het slachtoffer kreeg ook nog een schadevergoeding van 58.000 euro toegekend.