Werkstraffen voor vechtersbazen die 4 agenten verwondde op Chirofuif Dworp

De 3 jongeren die in oktober betrokken waren bij een vechtpartij op een Chirofuif in Dworp zijn door de correctionele rechtbank veroordeeld tot werkstraffen. Bij de vechtpartij raakten vier inspecteurs van de politiezone Zennevallei gewond waardoor ze enkele dagen arbeidsongeschikt waren. Een vierde beklaagde werd vrijgesproken.

Midden oktober werd de politie opgetrommeld om de gemoederen te bedaren op een Chirofuif in Dworp. Door overmatig drankgebruik op de jongerenfuif waren er enkele vechtpartijen ontstaan tussen oud-leiders van de Chiro Dworp en leden van de jeugdbeweging uit het nabijgelegen Buizingen. Bij de eerste politie-interventie werd een twintiger opgepakt die een politie-inspecteur op het achterhoofd had getrapt toen die een verdachte op de grond in bedwang hield. Een uur later liep de situatie opnieuw uit de hand en raakten nog eens drie politiemensen gewond. In totaal werden vier verdachten opgepakt. Na een nachtje brommen werden ze meteen gedagvaard om zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

De jongeman die een politieman op het achterhoofd trapte, kreeg van de rechtbank een werkstraf van 70 uur opgelegd. Twee anderen werden veroordeeld tot 60 uur werkstraf. De vierde beklaagde, die volgens het openbaar ministerie enkel zijn vrienden had aangemoedigd tijdens de feiten, werd vrijgesproken. Het gaat om oud-leiders van de Chiro, met de huidige werking hebben ze dus niets meer te maken.