Werkzoekenden op speeddate bij VDAB Vilvoorde

In het competentiecentrum van de VDAB in Vilvoorde kon je vandaag speeddaten. Niet naar de ideale partner, maar wel naar de ideale job. Zo'n 200 sollicitanten gingen op zoek naar de ideale match.

‘In deze regio zijn er veel werkzoekenden maar ook veel vacatures. En we merken dat het niet gemakkelijk is om die twee aan mekaar te matchen”, vertelt Erik Heshof van VDAB. Daarom staken T-groep, de VDAB en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten vandaag de handen in mekaar om tientallen werkzoekenden aan de ideale werkpartner te helpen. Ook grote spelers, zoals Colruyt Groep en Brussels Airport House, waren op de afspraak. “We willen werkzoekenden niet alleen aan een job helpen maar hen ook versterken in hoe je een job wil zoeken en hoe je présence kan hebben naar een mogelijke werkgever toe”, verduidelijkt Inge Hauben van het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten.

Competenties versterken

“Tijdens zo’n speeddate krijgen de werknemers alvast de kans om hun competenties te versterken en zichzelf te verkopen. Er wordt dus niet alleen naar de CV’s gekeken maar ook naar de stijl en houding van de werknemer. Dus die moet zich op een heel kort moment kunnen presenteren”, besluit Heshof.