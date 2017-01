Westland Shopping Center vanaf zaterdag deels open

Vorig weekend kwam een deel van het vals plafond naar beneden in het Anderlechtse shoppingcenter. Dinsdag besliste de directie om Westland te sluiten. “Er wordt momenteel een technische oplossing uitgewerkt die ons toelaat om de shopping in alle veiligheid terug te openen. Het gaat om metalen portieken die geplaatst zullen worden om het vals plafond te beveiligen”, legt communicatieverantwoordelijke Véronique Pirson uit. “Deze oplossing werd ons opgelegd en goedgekeurd door experten. Het opstellen van de portieken op de eerste verdieping zal vrijdagochtend van start gaan, en zal verdergaan in de nacht van vrijdag op zaterdag om zo de opening van de eerste verdieping van de mall mogelijk te maken op zaterdag. Wij stellen alles in het werk om ook de plaatsing van de portieken op het gelijkvloers zo snel mogelijk van start te laten gaan.”