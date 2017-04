Weyts investeert 12 miljoen euro in fietsinfrastructuur in Halle, Leeuw en Affligem

De volgende drie jaar investeert Vlaanderen zo’n 300 miljoen euro in de aanleg van nieuwe fietspaden. In totaal gaat het om zo’n 200 tracés, goed voor 830 kilometer fietspad langs de gewestwegen. Met deze recordinvestering wil minister Weyts iedereen aanmoedigen om vaker de auto te ruilen voor de fiets. Maar dan moet ook er natuurlijk een degelijke fietsinfrastructuur aanwezig zijn. Uit een analyse van de fietspaden langs de gewestwegen blijkt immers dat slechts 63,5% van de opgemeten fietspaden ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoort op de comfortparameter. Daarom wil de Vlaamse overheid nu een inhaalbeweging uitvoeren. “Vlaanderen is nu al een fietsland in het weekend, maar nog niet tijdens de werkweek”, zegt minister Weyts. “Ik wil pendelaars de mogelijkheden geven om ook van maandag tot vrijdag voor de fiets te kiezen”, aldus de minister. Zo’n 12 miljoen euro uit het fietsinvesteringsplan zal geïnvesteerd worden in projecten in onze regio. Een overzicht.

Gemeente Locatie Project Bedrag Affligem A10 Herbouwen brug Lombeekstraat € 1.950.000 Halle Kanaal Brussel-Charleroi Zuidbrug: boogbrug kanaal + spoorwegbrug € 3.776.000 Sint-Pieters-Leeuw N6 Doortocht Sint-Pieters-Leeuw € 6.460.000 € 12.186.000