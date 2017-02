Weyts mag ziekenhuis verlaten na aanval van ‘transiënte globale amnesie’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts uit Beersel heeft het ziekenhuis van Halle verlaten. Weyts werd er gisteren opgenomen nadat hij onwel was geworden in het Vlaams parlement. De minister blijkt nu een aanval gehad te hebben van 'transiënte globale amnesie'.

Toen Weyts gisteren onwel werd, was er in eerste instantie sprake van oververmoeidheid. Maar uit verder onderzoek in het ziekenhuis blijkt nu dat hij een aanval had van 'transiënte globale amnesie', een soort vlaag van verwardheid en desoriëntatie die gepaard gaat met geheugenverlies. Mogelijke oorzaken daarvan zijn hevige fysieke inspanning, stress en vermoeidheid. De Beerselnaar, die zich van het voorval niets herinnert, mocht na een nachtje ziekenhuis weer naar huis. De komende dagen gaat hij het wat rustiger aan doen en van thuis uit werken. Vanaf zaterdag herneemt hij weer z'n normale activiteiten.