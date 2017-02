Weyts pakt illegalenproblematiek langs snelwegparkings E40 aan

Langs de snelwegparkings op de E40 worden zeer regelmatig mensen zonder papieren gedropt door mensensmokkelaars. Op de parkings proberen de vluchtelingen aan boord te kruipen van een vrachtwagen om zo de oversteek naar Groot-Brittannië te kunnen maken. Soms gebruiken de asielzoekers hiervoor ook geweld. Om een einde te maken aan deze problematiek heeft minister Weyts in samenspraak met de transportsector, de politie, de gouverneurs en de betrokken burgemeesters een totaalplan uitgewerkt voor de volledige oost-westas.

Een deel van de parkings zal bestemd worden voor langparkeren. Daar kunnen bestuurders lange stops maken of overnachten. Die parkings worden beveiligd met hekkens en camera’s. Er wordt ook sanitair voorzien voor de chauffeurs. De rest van de parkings is enkel nog bedoeld voor kortparkeren.

Zo zullen de parkings in Groot-Bijgaarden en Wetteren worden opgensteld voor langparkeren. In Wetteren kan dat vanaf 18u vandaag al gratis. Zo krijgen chauffeurs een betrouwbare uitwijkmogelijkheid voor de parking van Drongen, die ’s nachts gesloten wordt en enkel overdag bewaakt wordt door een privé-firma. Op de parking van Jabbeke is er tot de opening van de parking in Westkerke nog nachtbewaking voor veilig langparkeren. De parking van Mannekesvere wordt enkel nog bestemd voor kortparkeren en wordt ’s nachts gesloten. De parking van Westkerke opent begin mei als een beveiligde plek voor langparkeren. Later dit jaar wordt trouwens ook de parking van Kalken, langs de E17, opengesteld voor langparkeren.