Weyts tegen uitbreiding nachtregime Brussels Airport tot 7 uur 's morgens

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kant zich tegen een mogelijke verlenging van het nachtregime voor vliegtuigbewegingen op Brussels Airport van 6 tot 7 uur 's morgens. "Dit zou de luchthaven immers grote economische schade berokkenen", aldus Weyts in antwoord op een schriftelijke vraag van An Moerenhout (Groen).

Het is een aloude eis van actiegroepen uit de omgeving van Brussels Airport om het regime voor nachtvluchten op Brussels Airport uit te breiden van 22 uur tot 7 uur 's morgens in plaats van 23 uur tot 6 uur zoals nu. Ze willen op die manier de hinder voor de omwonenden beperken. Ook de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten en de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Gewest hielden de afgelopen jaren een dergelijk pleidooi. Groen diende een tijd terug in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement een resolutie in die zin, maar kreeg hiervoor geen steun van andere partijen.

"De periode van 6 tot 7 uur 's morgens is van van groot belang voor de luchthaven. Zo stapt bijvoorbeeld een vijfde van de passagiers op dat moment over van een lange afstandsvlucht naar een korte Europese vlucht. Ten gevolge van de beperkte capaciteit van de luchthaven kunnen deze afstandsvluchten niet naar een later uur worden verschoven. Dit toont aan dat economie, capaciteit en leefbaarheid met elkaar verbonden zijn. Eén element wijzigen zonder aanpassingen aan het geheel verstoort het evenwicht van het luchthavensysteem", aldus Weyts.