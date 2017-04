Weyts wil meer verkeerseducatie in secundair onderwijs

In beschonken toestand op een rechte lijn lopen, je fietsslot openen, je veters knopen of je sleutel in het sleutelgat krijgen...als de minister van Vlaams Mobiliteit nog niet wist hoe je dat ervaart dan weet hij het nu, net als de leerlingen van de derde graad van het GITO in Overijse. Want met een speciale bril werd het effect van dronkenschap gesimuleerd. De test met de bril is maar één van workshops die de medewerkers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde geven tijdens de Verkeersweken in de Vlaamse secundaire scholen. Het gaat dus niet alleen om rijden onder invloed. Voor elke graad zijn er drie workshops op maat.

Minister Weyts dringt alvast aan op meer verkeerseducatie in het secundair onderwijs. In het basisonderwijs is verkeeropvoeding opgenomen in het lesprogramma. Maar het zou geen overbodige luxe zijn mocht dat ook gebeuren in het secundair onderwijs. Uit statistieken blijkt immers dat vooral de groep van 15- tot 19-jarigen erg kwetsbaar is. In die leeftijdscategorie vallen bijna zes keer meer doden in het verkeer dan in de groep van 10 tot 14-jarigen. "We hebben er dus alleen maar baat bij wanneer zij niet alleen de regels kennen maar ook rekening kunnen houden met andere verkeersdeelnemers, want het verkeer wordt altijd maar drukker", aldus Weyts.