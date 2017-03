Weyts wil Uber legaliseren in Vlaanderen

Uber is vandaag niet actief in Vlaanderen. Enkel rond de luchthaven van Zaventem kan je een taxi bestellen via dit digitaal platform. Weyts wil nu alles in een juridisch kader gieten. Dat blijkt uit een presentatie die het kabinet-Weyts vorige week gaf voor de Mobiliteitsraad Vlaanderen.

In de toekomst zal er niet alleen plaats zijn voor de standplaatstaxi’s maar ook voor straattaxi’s die klanten meenemen als ze hun hand opsteken of als ze een digitale overeenkomst hebben zoals bij Uber. Iedereen zal echter een vergunning moeten aanvragen en alle sociale en fiscale regels moeten respecteren.

Met deze aanpak wil Weyts inspelen op de vraag naar innovatie en meer flexibele tarieven. De vakbonden zijn er niet gerust in. Zij vrezen dat taxidiensten zoals Uber de sector kapot zullen concurreren.