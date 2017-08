Wie is deze man die zaterdag bewusteloos werd gevonden?

De federale politie is op zoek naar de identiteit van een man die zaterdagochtend rond 6u40 bewusteloos werd aangetroffen in de nabijheid van de Beenhouwersstraat en de Huidenmarkt in Brussel.

Het gaat om een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij is naar schatting 30 jaar oud. Hij is sportief gebouwd en heeft kort donker haar en een sikje. Hij draagt een zwarte donsjas, een hemd met motieven en een jeansbroek. De speurders zoeken getuigen die de man hebben gezien of die met hem contact hebben gehad.

Herkent u deze man of weet u meer over hem, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu