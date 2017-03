Wie maakt het grootste aantal straten proper? Beersel, Leeuw, Dilbeek of Halle?

De jaarlijkse zwerfvuilactie van Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Halle werd vanmorgen op de atletiekpiste van het Roelandsveld in Dilbeek voorgesteld. Niet toevallig, want de slogan dit jaar is ‘Maak van minder zwerfvuil jouw sport’. De gemeente of stad die van 18 maart tot 17 april de meeste straten zwerfvuilvrij maakt, wint de actie. Als wederdienst zullen de schepenen van de verliezende gemeenten zwerfvuil rapen in de winnende gemeente.

Dat de schepenen alvast echte competitiebeesten zijn, bleek ook vanmorgen tijdens de persconferentie. Ze waagden zich immers aan een nieuwe sportdiscipline: 100 meter zwerfvuilrapen. Een wedstrijd die trouwens gewonnen werd door de Leeuwse schepen van Milieu Gunther Coppens.