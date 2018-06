Wie speurt mee naar het hangertje van Annie?

Het verlies van het ashangertje is een serieuse opdoffer voor Annie, wiens man intussen zeven jaar geleden overleed. Toch laat ze de moed niet hangen en is ze een grote zoektocht gestart, zowel op Facebook als door het verspreiden van affiches bij lokale handelaars.



Volgens een marktkramer zou een ouder koppel het juweel hebben opgeraapt en meegenomen. Een beschrijving van die mensen is er jammer genoeg niet.



"Ik besef maar al te goed dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Maar ik zal er alles aan doen om de kansen zo groot mogelijk te maken om het hangertje terug te vinden," zegt Annie vastberaden. "Het hangertje hoort rond mijn hals, niet om die van iemand anders."



Wie tips of informatie heeft, kan Annie bereiken op 02 569 08 50.